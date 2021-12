Drei Landesrekorde zum Auftakt

Luxemburgerin läuft 800 m in Zolder in 2'01''56 Mathias mit weiterem Landesrekord

Charline Mathias (CSL) hat den nationalen Rekord über 800 m am Samstag erneut verbessert. Die Luxemburgerin lief in Heusden (B) in 2'01''56 als Zweite hinter Alison Leonard (GB/2'00''95) ins Ziel und war somit 21/100 Sekunden schneller als noch bei den Europaspielen in Baku (AZE).