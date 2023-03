Die Frauen von Walferdingen und Gym sowie die Männer aus Strassen setzen sich in den Halbfinalserien mit je zwei Siegen durch.

Volleyball

Drei Finalisten stehen im Volleyball fest

In den Halbfinalduellen der Volleyball-Meisterschaft sind drei Entscheidungen gefallen. Die Frauen von RSR Walferdingen und Gym Volley sowie die Männer des VC Strassen zogen am Samstag in die Endspielserie der Novotel Ligue ein.

Walferdingen, der Titelverteidiger bei den Frauen, setzte sich im Halbfinale nach dem Modus „Best of three“ mit 3:1 gegen V80 Petingen durch, nachdem er vor einer Woche 3:0 gewonnen hatte. Wie im Vorjahr trifft der amtierende Meister nun im Finale auf die Gym-Mannschaft. Diese siegte nach einem 3:1 in der Vorwoche nun klar 3:0 gegen den VC Mamer.

Der Titelverteidiger bei den Männern, Strassen, gewann am Samstag das zweite Halbfinalspiel gegen CHEV Diekirch 3:1, in der Woche zuvor hatte die Mannschaft ein 3:0 verbucht. Das zweite Duell im Männer-Halbfinale zwischen VC Lorentzweiler und Volley Bartringen wird morgen (Sonntag, 18.30 Uhr) ausgespielt. Lorentzweiler liegt mit einem Sieg in Führung.

Die Finalserien der Novotel Ligue beginnen am 15. April. Vorher findet noch das Final Four im Pokalwettbewerb statt, das vom 23. bis 26. März auf dem Programm steht.

