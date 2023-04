Mit Gréngewald und T71 setzen sich bei den Frauen die Favoriten durch. Bei den Männern erreicht Amicale als erstes Team das Endspiel.

Basketball

Drei Finalisten stehen fest, Joe Kalmes und T71 müssen nachsitzen

André KLEIN Mit Gréngewald und T71 setzen sich bei den Frauen die Favoriten durch. Bei den Männern erreicht Amicale als erstes Team das Endspiel.

Nachdem Gréngewalds Frauen das erste Halbfinale mit 78:57 gegen Sparta noch recht deutlich gewannen, siegte der Favorit am Samstag auch in der zweiten Begegnung mit 84:80 und zieht ins Finale ein.

Dort wartet T71, das Résidence im ersten Spiel knapp mit 82:78 besiegte und drei Tage später beim 83:62-Erfolg weniger Probleme mit ihren Gegnerinnen hatte.

Amicales Alexander Reese (r.) war mit 30 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft. Foto: Yann Hellers

Bei den Männern siegte Amicale gegen Arantia mit 100:88, wobei die Steinseler nach dem ersten Viertel noch mit 26:38 zurücklagen. Bester Werfer bei Amicale mit 30 Punkten war Alexander Reese. Bereits das erste Halbfinale gewann Amicale mit 98:59 gegen die Felser und zieht damit ins Finale ein.

Amicale und T71 gewinnen deutlich Zum Auftakt der Halbfinalserien kassieren Arantia und Basket Esch herbe Niederlagen. Bei den Frauen behaupten sich die Favoriten.

Auf wen Amicale im Finale treffen wird, steht derweil noch nicht fest. Nach dem klaren 84:54 Erfolg von T71 am Mittwoch gegen Basket Esch, mussten sich die Düdelinger in einer spannenden Partie mit doppelter Verlängerung den Eschern am Samstag mit 79:80 geschlagen geben. Mit 26 Punkten war Eschs Clancy Rugg bester Werfer auf dem Parkett. Das dritte Halbfinale findet am Mittwoch um 20.15 Uhr statt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.