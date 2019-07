Dramatisches Tour-Finale in Sicht

Sechs Radprofis haben bei der spannendsten Frankreich-Rundfahrt seit Jahren realistische Siegchancen. Die heimischen Fans haben sogar zwei Eisen im Feuer.

Erinnerungen an die Tour de France 1989 werden wach. Diese endete vor exakt 30 Jahren. Sie hat einen besonderen Stellenwert in der Geschichte des größten und wichtigsten Radrennens der Welt. Acht Sekunden trennten damals Greg LeMond von Laurent Fignon! Es ist bis heute der knappste Triumph. Am letzten Renntag wechselte das Trikot beim Einzelzeitfahren auf den Champs-Elysées noch seinen Besitzer. Die Grande Boucle 1989 war bis zum Schluss dramatisch und packend.

Ein ähnliches Herzschlagfinale ist 30 Jahre später möglich ...