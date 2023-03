Luxemburgs Handballnationalteam der Männer musste sich am Mittwochabend ganz knapp gegen die Türkei geschlagen geben.

Handball-EM-Qualifikation

Dramatisches Ende in der Coque

Nach drei Partien in der laufenden Qualifikationskampagne zur Handball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland warten Luxemburgs Männer weiterhin auf den ersten Punkt. Am Mittwochabend mussten Martin Muller und Co. gegen die Türkei eine bittere Niederlage einstecken. In der Coque in Kirchberg unterlag das FLH-Team knapp mit 29:30. Besonders bitter: Der alles entscheidende letzte Gegentreffer fiel erst wenige Augenblicke vor Schluss.

Die Türkei hat den Sieg sicherlich nicht geklaut. Sie starteten besser in die Partie und führten rasch mit 5:1, 9:5 und 13:8. Beim Stand von 14:10 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Luxemburg wollte es in den zweiten 30 Minuten wissen und kämpfte sich nach und nach zurück in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic glich zehn Minuten vor Schluss beim Stand von 24:24 erstmals aus. Allerdings verpasste man wegen Fehlpässen die Gelegenheit, erstmals in Führung zu gehen. Die Türken bestraften das mit dem schmerzhaften Siegtreffer zum 30:29.

Bereits am Sonntag können es die Luxemburger besser machen, wenn um 15 Uhr das Rückspiel in der Türkei ansteht.

