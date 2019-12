Die Dortmunder Fans können sich über einen neuen Stürmer freuen: Toptalent Erling Haaland wechselt zum deutschen Spitzenverein.

Dortmund verpflichtet Haaland

Der deutsche Erstligist Borussia Dortmund hat das Tauziehen um Toptalent Erling Haaland gewonnen. Wie der BVB am Sonntag bekannt gab, wechselt der 19 Jahre alte Norweger von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet. Der Stürmer, der in dieser Champions-League-Saison bereits acht Tore erzielt hat, unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

"Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Haaland sorgte in diesem Jahr für Furore, nicht nur in der Königsklasse. In der österreichischen Liga kommt der Norweger auf 16 Treffer in 14 Spielen. In Österreich wurde er unlängst zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den BVB ist er auch in der Champions League spielberechtigt.