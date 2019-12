Borussia Dortmund hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen und mit 1:2 bei Hoffenheim verloren.

Dortmund stolpert bei Angstgegner Hoffenheim

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen und mit 1:2 bei Hoffenheim verloren.

(sid) - Die Aufholjagd von Borussia Dortmund in der Bundesliga ist trotz eines Treffers von Götze brutal gestoppt worden. Bei seinem Angstgegner Hoffenheim verlor der BVB zum Auftakt des 17. Spieltags mit 1:2, der Abstand zur Tabellenspitze könnte am Wochenende auf sieben Punkte anwachsen. In seinem ersten Startelfeinsatz seit dem 9. November traf Götze (17.') für die Dortmunder, die auch im siebten Spiel nacheinander bei Hoffenheim ohne Erfolg blieben.

Adamyan (79.') und Kramaric (87.') sorgten in der Schlussphase mit ihren Treffern für großen Jubel bei der Lokalmannschaft. Damit blieb auch der von BVB-Sportdirektor Michael Zorc in Auftrag gegebene "gute Jahresabschluss" ein unerfüllter Traum.