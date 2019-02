Mit einem Arbeitssieg gegen Leverkusen hat sich Borussia Dortmund an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga wieder etwas Luft verschafft. Auch Frankfurt gewinnt.

Dortmund schlägt zurück

(dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga drei Punkte vor Rekordmeister FC Bayern. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 3:2 und hat nach dem 23. Spieltag 54 Punkte auf dem Konto. Die am Vortag ebenfalls siegreichen Bayern (1:0 gegen Hertha BSC) bleiben mit 51 Zählern Tabellenzweiter.

Vor 81 029 Zuschauern im Signal Iduna Park trafen Zagadou (30.'), Sancho (38.') und Götze (60.') zum hart erkämpften BVB-Sieg über das bisher beste Rückrundenteam aus Leverkusen. Für die Gäste waren Volland (37.') und Tah (75.') erfolgreich.

Büffelherde marschiert

Hannover 96 hat derweil im Abstiegskampf den nächsten Rückschlag kassiert. Trotz der zeitweise engagiertesten Leitung seit der Winterpause verlor der Tabellenvorletzte am Sonntag mit 0:3 gegen den Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt.

Frankfurts Torschütze Luka Jovic (M.) jubelt mit Sébastien Haller und Sebastian Rode (l.). Foto: dpa

Aus dem herausragenden Angriffstrio der Hessen trafen diesmal Rebic in der 54.' und Jovic in der 63.', ehe Kostic (90.') das dritte Tor schoss. Die sogenannte Büffelherde der Eintracht hat nun dank der 34 Tore von Jovic (15 Treffer), Rebic (8) und Sebastien Haller (11) in dieser Saison annähernd doppelt so häufig getroffen wie das gesamte Hannoveraner Team (20).

Der Spieltag wird am Montagabend mit der Partie zwischen RB Leipzig und 1899 Hoffenheim abgeschlossen.