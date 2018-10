Dortmund schießt Atletico ab

Für den FC Barcelona und Borussia Dortmund sieht es in der Champions League sehr gut aus. Beide Mannschaften stehen mit einem Bein im Achtelfinale.

In den Gruppen A bis D stand am Mittwoch der dritte Spieltag in der Fußball-Champions-League auf dem Programm. Von den 16 betroffenen Mannschaften weisen nach den 90 Minuten zwei Teams noch das Maximum von neun Punkten auf: Borussia Dortmund und der FC Barcelona. Der BVB ließ sich in seiner derzeitigen Euphorie auch nicht von Atletico Madrid bremsen, überstand die erste echte Reifeprüfung der Saison problemlos und siegte vor heimischer Kulisse souverän mit 4:0.



Auch die Katalanen aus Barcelona feierten einen Heimsieg ...