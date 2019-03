Dortmund löst Bayern als Spitzenreiter ab

Borussia Dortmund steht eine Woche vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern wieder an der Tabellenspitze.

(dpa) - Borussia Dortmund geht als Spitzenreiter ins Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag mit Bayern München. Der BVB gewann am 27. Spieltag daheim durch zwei späte Tore von Alcacer 2:0 gegen den VfL Wolfsburg und löste die Münchner wieder als Tabellenführer ab. Der Rekordmeister und Titelverteidiger kam nach zuletzt sechs Ligasiegen am Samstag nur zu einem 1:1 beim SC Freiburg und liegt nun zwei Punkte hinter dem BVB.

Borussia Dortmund musste kurzfristig auf Reus verzichten, der seine schwangere Lebensgefährtin zur Entbindung ins Krankenhaus begleitete ...