Dortmund leistet sich Patzer

Trotz einer wenig meisterlichen Torausbeute hat der FC Bayern seine Pflicht im Bundesliga-Titelkampf erfüllt. Borussia Dortmund verspielte eine 2:0-Führung,

(sid) - Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf den FC Bayern verloren. Trotz 2:0-Führung kam der BVB am Samstagabend bei Werder Bremen nur zu einem 2:2. Nach dem 32. Spieltag haben die Dortmunder somit vier Punkte Rückstand auf die Münchner, die zuvor mit 3:1 gegen Schlusslicht Hannover 96 gewinnen konnten. Pulisic (6.') und Alcacer (41.') brachten die Borussia in Führung. Möhwald (70.') und Routinier Pizarro (75.') sorgten in einer spannenden Schlussphase aber noch für das Unentschieden. Die Bayern können mit einem Sieg am kommenden Samstag bei RB Leipzig die Meisterschaft für sich entscheiden.

Außer Hannover kassierten auch der 1. FC Nürnberg durch das 0:2 beim VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart durch das 1:3 bei Hertha BSC weitere Niederlagen. Die Tabellenkonstellation ist damit unverändert. Hannover ist Letzter, der Club Vorletzter und der VfB Relegationsteilnehmer auf Position 16.

In München machten Lewandowski (21.') und Goretzka (40.') frühzeitig alles klar für den Spitzenreiter. Jonathas (51.') gelang mit einem allerdings unberechtigten Handelfmeter der Anschlusstreffer.

Boateng war im eigenen Strafraum angeschossen worden, hatte den Arm allerdings am Körper anliegen und drehte sich auch noch weg. Christian Dingert zeigte trotz Videostudiums auf den Punkt. Jonathas flog wenig später ebenfalls umstritten per Gelb-Roter Karte vom Platz (55.'). Ribéry (84.') sorgte für den Endstand.

In Wolfsburg waren Klaus (38.') und Tisserand (78.') Torschützen für den VfL gegen die Nürnberger. Ibisevic (40.'), Duda (45. + 1.') und Kalou (67.') schossen die Hertha-Tore gegen Stuttgart. Gomez (70.') erzielte das Ehrentor für die Schwaben.

Abwärtstrend bei Mönchengladbach



Weiter abwärts geht es auch mit dem fünfmaligen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach, der gegen die TSG Hoffenheim im "Endspiel um Europa" über ein glückliches 2:2 nicht hinauskam. Kaderabek (33.') traf für die Kraichgauer zum 1:0, Ginter (72.') zeichnete für den unverdienten Ausgleich verantwortlich. Hoffenheim hatte etliche klare Chancen vergeben. Amiri (79.') schoss dann jedoch das 2:1 für die TSG, doch Drmic (84.') gelang das glückliche 2:2 für die Gladbacher.

Am Freitagabend war RB Leipzig beim FSV Mainz 05 trotz einer 3:1-Führung über ein 3:3 nicht hinausgekommen. Onisiwo (42.'), Niakhaté (67.') und Mateta (83.') schossen die Tore für die Rheinhessen. Klostermann (20.', 32.') und Werner (49.') waren für die Sachsen erfolgreich gewesen.