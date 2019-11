Dortmund hat in der Champions League ein 0:2 gegen Inter Mailand noch in einen 3:2-Sieg umgewandelt. Der BVB hat nun gute Chancen aufs Achtelfinale.

Dortmund beweist Comebackqualitäten

Dortmund hat in der Champions League ein 0:2 gegen Inter Mailand noch in einen 3:2-Sieg umgewandelt. Der BVB hat nun gute Chancen aufs Achtelfinale.

(sid/jot) - Mit einem wundervollen Comeback hat Borussia Dortmund an einem magischen Europacup-Abend die Chance aufs Champions-League-Achtelfinale gerettet. Der BVB zeigte nach 0:2-Rückstand gegen Inter Mailand einen Sturmlauf von höchster Klasse und gewann im Signal-Iduna-Park am Ende noch verdient mit 3:2. Vier Punkte aus den beiden Duellen mit dem FC Barcelona (27. November) und Slavia Prag (10. Dezember) führen in der Gruppe F sicher in die K.-o.-Runde.

Inter begann wahnsinnig effizient. Der Argentinier Martinez (5.'), bereits Torschütze im Giuseppe-Meazza-Stadion vor zwei Wochen (2:0), narrte mit seinem Solo die halbe Dortmunder Mannschaft. Vecino (40.') traf den nervösen BVB, der eigentlich den direkten Vergleich drehen wollte, ins Mark. Dann aber nahm die Borussia auf faszinierende Weise ihr Herz in die Hand: Der bärenstarke Hakimi mit dem ersten Dortmunder Europacup-Heimtor (51.') seit 328 Minuten und Brandt (64.') belohnten den Sturmlauf, Hakimis 3:2 (77.') löste tosenden Jubel im ausverkauften Stadion aus.

Ajax in doppelter Unterzahl gegen Chelsea

In einem ebenfalls verrückten Spiel holte Chelsea in der Gruppe H einen 1:4-Rückstand gegen Ajax auf. Der niederländische Meister musste nach den Platzverweisen gegen Blind (68.') und Veltman (69.') in doppelter Unterzahl agieren. Was war passiert?

Blind hatte bei einem Angriff der Blues ein hartes Foul begangen. Schiedsrichter Rocchi ließ zunächst Vorteil laufen. Anschließend war Veltman bei einem Torschuss im Strafraum mit der Hand am Ball. Beide Spieler mussten vom Platz. Dazu gab es den Handelfmeter, den Jorginho verwandelte.

James (74.') glich wenig später zum 4:4 aus. In der Schlussphase überzeugte Ajax allerdings in kämpferischer Hinsicht und konnte eine Niederlage verhindern. Ajax, Chelsea und Valencia haben nun sieben Punkte in der Gruppe H.

Resultate:

Gruppe E

Liverpool – Genk 2:1

Neapel – Salzburg 1:1



Gruppe F

FC Barcelona - Slavia Prag 0:0

Dortmund - Inter 3:2

Gruppe G

Zenit St. Petersburg - Leipzig 0:2

Lyon - Benfica 3:1

Gruppe H

Chelsea - Ajax 4:4

Valencia - Lille 4:1