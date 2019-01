Dortmund baut Führung aus

Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Der BVB gewann mit 5:1 gegen Abstiegskandidat Hannover 96.

(sid) - Herbstmeister Borussia Dortmund hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am 19. Spieltag gefestigt. Die Schwarz-Gelben gewannen gegen die abstiegsbedrohte Elf von Hannover 96 souverän mit 5:1 und weisen nun neun Punkte Vorsprung auf Meister Bayern München auf. Der Abonnementchampion tritt am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart an. Hannover bleibt Vorletzter.

