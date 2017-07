(SID) - Los Angeles´ Bürgermeister Eric Garcetti und seine Pariser Amtskollegin Anne Hidalgo stürmten Hand in Hand auf die Bühne und nahmen IOC-Präsident Thomas Bach in den Arm. "Wir wollten einfach nur Danke sagen", meinte Garcetti zu einem sichtlich überraschten IOC-Präsident, der seine Rede unterbrechen musste.

Mit der Doppelvergabe der Olympischen Sommerspiele 2024 und 2028 an Paris und Los Angeles machte das IOC am Ende eines langen Tages im Convention Center von Lausanne beide Bewerber glücklich - die müssen sich jetzt noch mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) über die Reihenfolge der Austragung bis zur IOC-Session Mitte September in Lima/Peru einigen.

Bach sprach von einer "goldenen Gelegenheit" für das IOC. Die olympische Bewegung habe nun elf Jahre Zeit, das sei in weltpolitisch unruhigen Zeiten ein seltenes Privileg. "Welche große Organisation hat so viel Stabilität", fragte der 63-Jährige, der das Vertrauen der IOC-Mitglieder mit dem Tag seiner Wahl als IOC-Präsident im Jahr 2013 verglich.

Zu den Verhandlungen mit Paris und Los Angeles meinte Bach: "Wir werden morgen damit starten. Ein Ergebnis könnte im August vorliegen." Sollten sich die Städte nicht über die Reihenfolge der Ausrichtung einigen, kommt es doch zu einer Kampfabstimmung zwischen Paris und LA - aber nur für 2024.

Letztlich hatte das IOC ohne Gegenstimme die erste Doppelvergabe seit 100 Jahren beschlossen. Mit der Änderung reagierte das IOC auf die Tatsache, dass es nur noch wenige gute Kandidaten für die Ausrichtung von Olympia gibt.