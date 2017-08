(jan) - Dass Emmanuel Françoise nach seiner positiven Dopingprobe nur verwarnt wurde, darüber war nicht nur die Luxemburger Anti-Doping-Agentur ALAD überrascht. Wenig verwunderlich ist es deshalb, dass die ALAD in dem Fall um den Niederkorner Fußballer in Berufung gehen wird. Das bestätigte Generalsekretärin Dr. Anik Sax am Montagabend.

Demnach hatten sich die Mitglieder des Verwaltungsrates darauf geeinigt, das erste Urteil des Conseil de discipline contre le dopage (CDD) nicht zu akzeptieren. Nach Meinung der Richter hatte Françoise glaubhaft vermittelt, dass er die verbotene Substanz im Unwissen nach einem Asthma-Notfall über das Spray seines Vaters zu sich genommen hatte.

Laut ALAD sind in solchen Fällen Sperren von bis zu zwei Jahren möglich. Die Agentur hatte vor der ersten Verhandlung eine Strafe von drei Monaten gefordert. Der Termin für die Berufungsverhandlung vor dem Conseil supérieur de discipline contre le dopage (CSDD) muss nun innerhalb von 15 Tagen festgesetzt werden und innerhalb von 30 Tagen stattfinden.