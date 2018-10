Werden die Kunden des Dopingarztes Eufemiano Fuentes doch noch identifiziert? Geraten die Sportler jetzt ins Schwitzen? Das könnte zumindest die Konsequenz eines Gerichtsurteils sein.

Sport 3 Min.

Doping: Späte Aufklärung im Fuentes-Skandal?

Joe GEIMER Werden zwölf Jahre nach dem Skandal um den Dopingarzt Eufemiano Fuentes dessen Kunden doch noch identifiziert? Das könnte zumindest die Konsequenz eines Urteils eines Madrider Gerichts sein. Wie nämlich die spanische Zeitung "AS" schreibt, kann das Olympische Komitee Italiens Proben aller sichergestellten Blutbeutel erhalten.

Durchbruch in der jahrelangen Hängepartie um die 2006 beim spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes sichergestellten 211 Blutbeutel: Nach einem Beschluss eines Madrider Gerichts erhält Italiens Olympia-Komitee CONI testbare Proben von allen Beuteln, um weitere Untersuchungen durchführen zu können. Hierbei sollen die Beutel endgültig den entsprechenden Sportlern zugeordnet werden können. Die Namen der von Fuentes betreuten Sportler würden demnach ans Licht kommen. Dies berichtet die spanische Sporttageszeitung "AS". Aber: Fuentes, der Spitzensportlern aus zahlreichen Sportarten (Fußball, Leichtathletik, Radsport, Boxen) beim Dopen geholfen hat, hat bereits Berufung gegen den Beschluss eingelegt. Es droht ein langer Rechtsstreit.

Eine Liste von 29 Namen?



Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte die Blutproben in eigenen Untersuchungen in Lausanne bereits teilweise den entsprechenden Spitzenathleten zugeordnet. Da die Dopingvergehen allerdings verjährt sind, hat die Agentur die Namen aus juristischen Gründen noch nicht veröffentlicht. Die WADA soll über eine Liste mit 26 Männern und drei Frauen verfügen.

Fuentes hat eine Vielzahl von Topathleten mit leistungssteigernden Substanzen versorgt. Er wurde damals im Zuge der "Operacion Puerto" festgenommen und 2013 wegen "Gefährdung der öffentlichen Gesundheit" zu einem Jahr Haft und zu einem vierjährigen Berufsverbot als Sportarzt verurteilt.

Um die Blutbeutel war eine juristische Auseinandersetzung entstanden. Nachdem zunächst eine Vernichtung der Beutel gerichtlich angeordnet worden war, hatten Spitzenvertreter des spanischen Sports sowie unter anderem auch die WADA und der Radsport-Weltverband UCI dagegen Einspruch eingelegt. Mit Erfolg, die Anordnung wurde im Juni 2016 vom Gericht in der spanischen Hauptstadt verworfen. Eine spanische Richterin hatte die Vernichtung angeordnet, um die Persönlichkeitsrechte der mehr als 200 betroffenen Athleten zu wahren.



Valverde zwei Jahre gesperrt



Das CONI war 2009 für Italien vorgeprescht und hatte den Spanier Alejandro Valverde für zwei Jahre für alle Rennen auf italienischem Boden gesperrt. Dem aktuellen Weltmeister konnte damals einer der Blutbeutel mit der Beschriftung "Valv.Piti" zugeordnet werden. 2010 folgte der Internationale Sportgerichtshof CAS dem CONI und sperrte ihn auch weltweit.



Valverde ist aber beileibe nicht der einzige Radsportler, dessen Name als Fuentes-Klienten entlarvt wurden oder deren Namen zumindest immer wieder mit einem der Codenamen auf den Blutbeuteln in Verbindung gebracht werden. Die Liste ist lang: Jan Ullrich, Oscar Sevilla, Santiago Botero, Jörg Jaksche, Thomas Dekker, Ivan Basso oder Luis Leon Sanchez sind nur einige identifizierte Radprofis. Nicht alle wurden sie gesperrt und entlarvt.



Trainingsplan für Fränk Schleck



Aus Luxemburger Sicht besonders brisant: Auch Fränk Schleck stand indirekt mit Fuentes in Kontakt. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete vor mehr als zehn Jahren (Juli 2008) zunächst von einem Treffen, dann zwei Monate später von einer Überweisung vom März 2006 in Höhe von 6.991,91 Euro auf ein Schweizer Konto. Schleck, der 2006 das Amstel Gold Race und die Tour-Etappe in L'Alpe d'Huez gewonnen hatte, reagierte per Pressemitteilung: Die Überweisung sei für einen Trainingsplan gewesen. Er habe persönlich nie Kontakt zu Fuentes gehabt.

"Die Zahlung sollte der Finanzierung eines spezifischen Trainingsprogramms dienen. Dieses Programm, so war mir mitgeteilt worden, sollte von Experten durchgeführt werden, die mit Topsportlern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Anhaltspunkt, anzunehmen, dass dies nicht der Wahrheit entspräche. Nichts ließ auf eine illegale Machenschaft schließen. Die Radsport-Experten können belegen, dass die überwiesene Summe nichts Außergewöhnliches für ein persönliches Trainingsprogramm auf höchsten wissenschaftlichen Standards ist“, hieß es damals.



Und weiter: „Auf Anraten meiner Familie und Freunden, welche die Ehrenhaftigkeit dieser Person in Frage stellten, habe ich es dann bei diesem ersten und einzigen Kontakt belassen. Ich habe also nie irgendwelche Leistungen in Anspruch genommen, auch nicht von Fuentes, dem ich nie begegnet bin. Den Namen Eufemiano Fuentes habe ich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Puerto-Affäre ans Tageslicht gelangte, nie gehört. Dieser Name wurde von den spanischen Autoritäten am 23. Mai 2006 aufgedeckt, also zwei Monate nach meinem ersten und einzigen Kontakt. Ich habe erst im Nachhinein den Zusammenhang meines Kontaktes zur Fuentes-Affäre bemerkt.“

Gerüchte und Spekulationen



Das Gerücht, dass Schleck der Sportler ist, dem die Blutbeutel mit dem Codenamen "Amigo de Birillo" zuzuordnen sind, macht dennoch regelmäßig die Runde. Als Erklärung: Sein ehemaliger CSC-Teamkollege Ivan Basso war als "Birillo" entlarvt und gesperrt worden. Bassos Hund hieß Birillo. Auch andere Namen werden regelmäßig mit dem Fuentesskandal in Verbindung gebracht: Fabian Cancellara oder Juan Antonio Flecha können ein Liedchen davon singen.