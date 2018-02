In der Champions League bleibt es spannend. In den Achtelfinals sollten noch keine Vorentscheidungen fallen. Doch zumindest Shakthar Donezk wusste zu überzeugen.

Donezk schlägt AS Rom

Shakthar Donezk hat gute Chancen, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Manchester United zeigte beim FC Sevilla zwar eine schwache Leistung, dennoch bleibt alles völlig offen.

(dpa) - Der frühere Champions-League-Sieger Manchester United und der ukrainische Fußballmeister Shakthar Donezk haben sich gute Ausgangspositionen für den Sprung ins Viertelfinale der Königsklasse verschafft. Die Engländer erkämpften sich am Mittwochabend beim Europa-League-Rekordgewinner FC Sevilla ein 0:0. Doch das Team von Trainer José Mourinho zeigte eine schwache Vorstellung und konnte sich bei Keeper de Gea bedanken.



Donezk setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen AS Rom, den Tabellendritten der Serie A, mit 2:1 durch. Champions-League-Debütant Ünder brachte die Italiener in der 41.' in Führung, doch Ferreyra (52.') und der Brasilianer Fred (71.') drehten die Partie. Beide Rückspiele finden am 13. März statt.