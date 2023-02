Der belgische Verband hat einen Nachfolger für Roberto Martinez gefunden. Für Domenico Tedesco ist es der erste Job als Nationaltrainer.

Fußball

Domenico Tedesco übernimmt belgische Nationalmannschaft

Der belgische Verband hat einen Nachfolger für Roberto Martinez gefunden. Für Domenico Tedesco ist es der erste Job als Nationaltrainer.

(dpa) – Domenico Tedesco wird neuer Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Der zuletzt bei RB Leipzig arbeitende Tedesco erhält einen Vertrag bis 2024, wie der belgische Verband am Mittwochmorgen mitteilte. Als Nachfolger von Roberto Martinez soll der 37 Jahre alte Tedesco die „Roten Teufel“ zur EM nach Deutschland führen. Das erste Qualifikationsspiel findet am 24. März auswärts in Stockholm gegen Schweden statt.

Völler wird neuer Direktor der deutschen Nationalmannschaft Rudi Völler wird zum 1. Februar neuer Direktor der Fußball-Nationalmannschaft der Männer.

„Für mich ist es eine große Ehre, der neue Cheftrainer von Belgien zu sein“, wird Tedesco in einer Verbandsmitteilung zitiert. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin extrem motiviert. Ich hatte schon beim ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl.“

Nach Cheftrainer-Stationen bei RB Leipzig, Spartak Moskau, Schalke 04 und Erzgebirge Aue ist das Engagement in Belgien Tedescos erster Job als Nationaltrainer.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.