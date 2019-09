Doll: "Wir sind nicht Real Madrid"

APOEL Nikosia trifft am Donnerstag zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase auf F91. Der ehemalige Bundesligatrainer Thomas Doll, der APOEL coacht, hat großen Respekt vor den Düdelingern.

Thomas Doll ist seit Anfang August Trainer des heutigen F91-Gegners APOEL Nikosia. Der 53-jährige ehemalige deutsche Nationalspieler hat als Coach bereits viele Erfahrungen gesammelt. So stand er in der Bundesliga beim Hamburger SV, in Dortmund und in Hannover in der Verantwortung. Im Interview mit dem "Luxemburger Wort" gibt er einen Einblick in seine Gedanken.

Thomas Doll, wie gefällt es Ihnen auf Zypern?

Ich hatte noch nicht so viel Zeit, die schöne Insel kennenzulernen, da wir bereits zu Saisonbeginn viele Spiele bestreiten mussten ...