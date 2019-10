Christian Zahalka, Coach von Misaki Doi, äußerte sich am Mittwochabend abfällig über die Gegnerin Julia Görges.

Doi-Coach fällt mit sexistischer Aussage aus der Rolle

David THINNES Christian Zahalka, Coach von Misaki Doi, äußerte sich am Mittwochabend abfällig über die Gegnerin Julia Görges.

"It's like playing Karlovic with big boobs": Diese sexistische Aussage von Christian Zahalka, Coach von Misaki Doi, während des Erstrundenspiels von Julia Görges gegen die Japanerin sorgt für Aufregung.

Zahalka war beim sogenannten on-court-coaching bei seiner Spielerin auf dem Platz. Die Trainer sind für diese Gelegenheit mit einem Mikrofon ausgestattet. So wurde diese Aussage dann live übertragen und machte kurz danach die Runde in den sozialen Medien.

Nach den WTA-Regeln könnte nun die Spielerin bestraft werden. Laut LW-Informationen schaut sich die Frauenprofiorganisation die Bilder an und wird dann über die Konsequenzen entscheiden.