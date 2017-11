Après la parenthèse de la Coupe FLF, le championnat reprenait ses droits. En Division 3 Série 1, Wilwerwiltz décroche son premier point au détriment de Beckerich en quête d’un nouveau coach. En Série 2, Schouweiler n’est pas tombé dans le panneau à Noertzange. Le FC Schengen, par contre, déçoit.

Par Vincent Lommel

Tout vient à point à qui sait attendre. Après cinq défaites consécutives, Kiischpelt Wilwerwiltz, entraîné par Aldin Mustic, a pris un malin plaisir à égaliser dans les arrêts de jeu (90+2). Packbier joua un mauvais tour à Beckerich. Ambitieux mais en-dedans (4e, 10 points sur 18) et à huit longueurs du leader Perlé qui possède en Anel Pjanic un buteur patenté (auteur d’un hat-trick à Grevels), le club du président Sylvain Hagelstein a pris acte de la démission de l’entraîneur Yves Peter et de son adjoint Laurent Lefèvre - celui-ci reste comme joueur.



La défaite 0-1 à domicile contre Rambrouch (22 octobre) l’explique. «Laurent était joueur-entraîneur depuis deux ans. Malheureusement, on a, à chaque fois, loupé de très peu la montée. Il avait demandé à son beau-frère Yves Peter de lui donner un coup de main. Le comité avait donné son accord.» Un duo qui était censé apporter une nouvelle dynamique, le petit «plus» qui faisait défaut. Sans réussite.



«En effet. Le "truc" attendu n’est pas là», dixit l’homme fort du club. «La séparation s’est passée cordialement.» En attendant de nommer un nouveau coach, une piste en interne a été privilégiée dimanche après-midi: le vice-président Victor Da Conceiçao a dirigé le groupe à Wilwerwiltz. «Nous avons dominé les débats de la première à la dernière minute! On concède l’égalisation alors que nous avions le ballon sur un coup franc. C’est rageant. La perte de ces deux unités pourrait s’avérer fâcheux à l’heure de dresser un bilan au mois de mai.»

Le FCB croise le fer respectivement avec Grevels (2e), Troisvierges (5e) et Perlé (1er). Donner un coup de collier, c’est maintenant ou jamais! «Etre troisième à la trêve serait bien», dixit Sylvain Hagelstein. Pour y parvenir, il faudra déloger Rambrouch (3e), «une formation qui nous réussit si peu», et qui s’est offert un second succès de rang: 4-2 (3x Croix et Cailliau) contre Bourscheid.



Schouweiler deuxième, Schengen huitième

Candidat numéro 1 à la montée, le leader Echternach n’a pas douté à Schengen balayé 4-0 - Fernandes (2x), Azevedo et Senkiv - et qui ne compte que cinq unités au compteur après six journées. Insuffisant.



Le dauphin des Epternaciens, Schouweiler, a négocié à la perfection le piège tendu par Noertzange (3-1 via Nuremberg (2x) et Estebanez). L’Etoile Sportive continue à les talonner. Vainqueur 4-1 (Fernandes, Rui Mota, Mugisha et Da Fonseca) au petit trot de Dalheim, Clemency est troisième et barragiste. Il reste à confirmer.



Ils ont dit

Gabriel Vieira (entraîneur de Perlé): «On a manqué notre entame et avons encaissé dès la troisième minute. Le scénario que je voulais éviter s’est produit. Les garçons ont affiché une mentalité de guerriers pour renverser la vapeur. Sur une pelouse à la limite de la praticabilité, je leur ai demandés de produire un jeu plus direct. Anel Pjanic s’est mis en évidence en réussissant son premier hat-trick de la saison. Je tiens à souligner le manque de fair-play de Grevels. Le club n’a pas accepté de changer l'horaire du match alors que nous organisions la fête au village ce dimanche. Nous aurions pu inverser et jouer à domicile, il y aurait certainement eu plus de monde.»

Patrick Koecher (entraîneur de Rambrouch): «Bourscheid a mené 1-0 via Omerovic (37e) et est revenu à 2-2 par Schanck (73e). L’équipe est restée calme. Dorian Croix a livré une excellente prestation. Il a planté trois buts (40e, 62e, 78e) et donné la passe décisive pour Gil Cailliau (86e). Un match emprunt de sportivité avec un bon arbitrage de M. Annese.»



Nico Funck (entraîneur de Schouweiler): «En première mi-temps, on s’est crée plusieurs franches occasions sans avoir la réussite à nos côtés. Le gardien de Noertzange a réussi plusieurs arrêts. La reprise s’avéra probante avec l’ouverture du score par Nuremberg (56e) qui repassa les plats un peu plus tard (66e). Dans la foulée, Estebanez se chargea de faire 3-0. Les locaux ont pris à leur compte le dernier quart d’heure et ont réduit la marque. Une victoire méritée.»



Janusz Pruchenski (entraîneur de Christnach): «Je suis satisfait du comportement des garçons. Ils ont scrupuleusement respecté les consignes. Avec un brin de chance, nous aurions pu prétendre à mieux qu’un match nul 1-1 contre Kopstal.»