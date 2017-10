Vainqueurs à Moutfort-Medingen (1-0), le CS Oberkorn enchaîne une deuxième victoire consécutive après celle face à la Minière Lasauvage (3-2). De quoi aborder le derby face au Luna avec plus de confiance. Rien ne va plus à Reisdorf en Série 1.

Par Thibaut Goetz



Qu'il avait mal commencé ce mois d'octobre pour le CS Oberkorn. Humilié 0-7 par l'implacable leader l'Union Remich-Bous, le CSO a bien réagi en enchaînant deux victoires face à des formations du bas de tableau. Et le voilà désormais aux portes du Top 5, devancé par le Syra Mensdorf à la différence de buts. Un regain de performance qui arrive au meilleur moment puisque le derby face au Luna actuel dauphin de l'URB se profile à l'horizon.

Daniel Porte l'entraîneur du CSO résume cette courte victoire à Moutfort: «Les joueurs ont respecté les consignes, et c'était plutôt positif dans l'esprit. Ce n'était pas un match extraordinaire, il a fallu rester prudents et surtout patients comme je leur avais dit. On a eu quelques occasions et ça a fini par nous sourire à la 76e».

Il explique aussi pourquoi selon lui le CSO alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison: «On avait fait un démarrage correct avec trois victoires d'affilée et puis je pense que les joueurs se sont vus un peu trop grand. On a enchaîné avec trois défaites avant le derby contre Lasauvage qui nous a permis de retrouver de la confiance».

Et avant un autre derby le week-end prochain pour le compte de la huitième journée Daniel Porte prévient: «Le Luna est encore invaincu, on doit rester dans le même état d'esprit, un véritable esprit de groupe. Si individuellement on a des qualités, elles ne serviront à rien si on n'arrive pas à avancer collectivement».



Le derby et son issue toujours aléatoire sourira-t-il au CSO face à un Luna toujours invaincu?



L'entraîneur du CS Oberkorn demande à ses ouailles de rester dans le même état d'esprit.

Photo: Serge Daleiden





Ils ont dit



Cédric Philippe (coach du Luna): «C'était un match compliqué face à une équipe de Merl bien en place. La première mi-temps était très mauvaise des deux côtés. Il y avait plus de qualité en seconde, on mène 1-0 et ensuite on prend un but FIFA… On n'a pas trop tergiversé malgré ce but encaissé et finalement on l'emporte 3-1. C'est ma première expérience ici au Luxembourg avec un effectif renouvelé à 50%. Pour l'instant on n'a pas à se plaindre de notre saison. Dimanche ce sera mon premier derby d'Oberkorn, c'est des matchs qui donnent envie et apparemment c'est très important ici. Et on sait que dans les derbys c'est pas toujours celui qui joue le mieux qui l'emporte». Luna Oberkorn - Merl 3-1

Frank Otto (entraîneur de Reisdorf): «C'est la catastrophe. On va décider avec le comité pour voir ce qu'on peut faire. Certains joueurs n'ont même plus besoin de revenir… Entre certains d'entre eux cela ne va plus du tout. On ne joue plus comme une équipe. Dans une telle ambiance, je ne peux pas continuer. Ce n'est pas le fait de perdre, c'est le comportement qu'il y a autour. On va parler avec le président, on ne peut pas montrer cette image sur le terrain. On avait construit quelque chose et là on revient en arrière…» Useldange - Reisdorf 7-1

Semir Omerovic (entraîneur du Vinesca Ehnen): «On est rentrés dans le match avec l'impression d'avoir déjà gagné. On prend 3 buts suite à des erreurs incroyables de notre part, nous ne méritions pas de gagner. Eux ont mis plus de volonté et cela leur a réussi. Maintenant il faut se préparer à accueillir Remich, je suis heureux de jouer ce match. Je pense qu'on va faire un bon match, et on peut même prendre les trois points. Nous n'avons pas peur.» Bettembourg - Vinesca Ehnen 3-2.

Tiago Salgado (entraîneur du CeBra): «C'était un match assez intense des deux côtés. Chaque équipe aurait pu prétendre à la victoire. Malheureusement c'est Itzig qui a marqué sur corner. On a eu des occasions mais c'était à chaque fois à côté, il nous a manqué l'efficacité. C'est compliqué car même si on joue bien, sur le plan comptable c'est difficile, nos objectifs étaient un peu plus haut… Contre Bettembourg ça va être un match à six points, il faut sortir du trou. Les joueurs connaissent notre situation actuelle et on va tout donner le week-end prochain pour l'emporter.» Itzig - CeBra 1-0