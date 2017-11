Une neuvième journée de Division 2 très prolifique en buts, en Série 1 comme en Série 2. Notre regard s’est posé sur un Ehlerange - CeBra haut en couleurs (5-3) avec huit buts au total dont quatre pour l’Ehlerangeois Jordy Peiffer.

Par Thibaut Goetz



Véritable « Torfestival » à Ehlerange à l’occasion de la réception d’un CeBra bien mal en point dans cette Série 2. Après un match nul face à Itzig, les joueurs de Sauro Marinelli ont repris de belle manière leur marche en avant et demeurent au pied du podium. Ils sont seulement devancés à la différence de buts par le Syra Mensdorf. Jordy Peiffer et les siens restent sur une série de six matches sans défaite.

Un Jordy Peiffer plutôt en verve ce dimanche et qui signe ici le premier quadruplé de sa carrière en championnat. Le milieu de terrain (20 ans) formé au Fola Esch et qui a rejoint les rangs ehlerangeois l’été dernier est très heureux de ce résultat: «Malgré l’absence de certains joueurs, on a bien mérité ces trois points parce que nous nous sommes battus du début à la fin. Pendant les 45 premières minutes, on s’est compliqué la tâche et on a encaissé trois buts qu’on n’aurait pas dû prendre. En deuxième mi-temps, on a joué comme une vraie équipe et je suis vraiment content d’avoir pu marquer quatre buts qui nous permettent de prendre les trois points».

Ehlerange aura vraisemblablement une belle occasion de grimper sur le podium la semaine prochaine en profitant du choc entre le Syra Mensdorf et le Luna Oberkorn actuellement troisième et deuxième. Dans le même temps les Ehlerangeois recevront leur poursuivant direct au classement mais déjà distancé de quatre points, le Red Star Merl-Belair.



FC Ehlerange - FC Cebra 5-3 - Kevin Mordiconi (de dos) et Jorge Teixeira (CeBra).

Photo: Michel Dell'Aiera





Un de chute pour Schieren

C’était le choc de cette neuvième journée en Série 1 et il a tourné en faveur d’Useldange face à la Jeunesse Schieren (3-1) grâce à un doublé de Freitas (37e, 48e) et un but de Denelle en fin de match (88e). C’est la première défaite en championnat cette saison pour les hommes de Nilton Rocha qui conservent tout de même le leadership avec une unité d’avance sur Koerich, Useldange grimpe sur la troisième marche du podium au détriment de l’SU Bersdorf-Consdorf.



Diekirch, sept à la maison

Après un mois sans victoire, Diekirch a remis le couvert et de quelle manière! Les Young Boys se sont montrés sans pitié en infligeant un cinglant 7-0 aux Lusitanos Larochette. A signaler notamment un quadruplé pour Filipe Martins (28e, 60e, 72e, 86e) et trois autres buts de Fernandes (18e), Da Cunha (42e), et Almeida (90+2). Diekirch progresse d’une place en milieu de tableau et passe à la septième place.

Reisdorf et Gilsdorf se neutralisent

Pas de vainqueur dans ce match de bas de tableau entre deux équipes en difficulté. Reisdorf toujours à la recherche de sa première victoire de la saison devra encore patienter après ce nul face à Gilsdorf (2-2). Un point qui permet à la lanterne rouge de conserver de l’espoir puisque l’USR n’est qu’à trois points du premier non-relégable Colmar-Berg.

Ils ont dit

Semir Omerovic (après la victoire de Ehnen 1-2 à Lasauvage): «Au début, on a senti que ce match était important pour les deux équipes. Lasauvage était à 110% et ils voulaient les trois points. C’est un de nos meilleurs matches cette saison, mais on a manqué d’efficacité parce qu’avec sept ou huit occasions on aurait pu marquer plus de deux buts. Mais tactiquement et dans la volonté c’était bien. Malheureusement, il manque des buts mais on va bien se préparer pour le prochain match face à Moutfort».

Christian Melchior (après le nul 3-3 d’Harlange-Tarchamps face à Bersdorf-Consdorf): «Les matches se suivent et se ressemblent, nous faisons une première mi-temps presque parfaite et puis dans le second acte nous craquons à chaque fois. Il y a un manque de condition physique et une préparation pas assez sérieuse avant les matches de certains joueurs».

Laurent Thies (après la victoire 3-0 d’Hosingen à Colmar-Berg): «En général, nous avons fait une bonne prestation collective. On va dire que Colmar-Berg nous a donné de la liberté dans le jeu. Nous avons amélioré notre jeu défensif par rapport au match contre Diekirch, mais il reste pas mal de détails que nous pouvons améliorer.