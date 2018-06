Bei seiner zweiten Teilnahme am Race Across America kommt Ralph Diseviscourt nach neun Tagen, zwölf Stunden und 33 Minuten ins Ziel und belegt damit Rang zwei.

Diseviscourt auf dem Podium

David THINNES

Ralph Diseviscourt belegte vor zwei Jahren den vierten Rang beim anspruchsvollen Race Across America: Damals benötigte er zehn Tage, 18 Stunden und 19 Minuten. In diesem Jahr bewältigte der 42-Jährige die fast 5 000 km des anspruchsvollsten Ultracycling-Rennens der Welt in neun Tagen, zwölf Stunden und 33 Minuten. Damit kam der Luxemburger auf dem zweiten Platz ins Ziel, hinter dem Seriensieger Christoph Strasser. Der Österreicher hatte das Ziel nach acht Tagen, einer Stunde und 23 Minuten erreicht, lag 600 km vor Diseviscourt und hat damit seinen fünften Erfolg beim Race Across America realisiert.

Disiviscourt hat sein Vorhaben, die Strecke - bei der 52 000 Höhenmeter anstanden - in weniger als zehn Tagen zu bewältigen, erreicht. Er zeigte sich im offiziellen Interview "sehr zufrieden, gesund angekommen zu sein".