Der ehemalige F91-Coach bekommt seinen ersten Job als Cheftrainer in der Bundesliga. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters.

Fußball

Dino Toppmöller übernimmt bei Eintracht Frankfurt

Der ehemalige F91-Coach bekommt seinen ersten Job als Cheftrainer in der Bundesliga. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters.

(dpa/jan) – Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die offene Trainerfrage geklärt und Dino Toppmöller als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 42-jährige Deutsche folgt auf Oliver Glasner und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2026, wie die Eintracht am Montag mitteilte.

„Ich habe Dinos Weg schon lange verfolgt und konnte mir in Leipzig selbst ein Bild von seiner Art des Arbeitens, die geprägt von einem hohen taktischen Verständnis und analytischer Fähigkeiten ist, machen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung. „Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt zu unserer Philosophie.“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Für Toppmöller, der bei RB Leipzig und dem FC Bayern München Assistent von Julian Nagelsmann war, ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Vor seinen Stationen als Co-Trainer führte er F91 in die Europa League und betreute Royal Excelsior Virton. Die Trennung von Glasner hatte Frankfurt bereits in der ersten Mai-Hälfte verkündet.

„Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht“, sagte Toppmöller, der 2002/03 selbst für Frankfurt spielte und schon seit Wochen als Topkandidat für den Posten gehandelt wurde. „Umso mehr freue ich mich nun, wieder Teil der Eintracht sein zu dürfen und möchte mit meinem Trainerteam, der Mannschaft und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Club die positive Entwicklung vorantreiben“, betonte er.

Der geborene Trainer Dino Toppmöller ist das Gesicht des Düdelingers Erfolgs. Der 38-Jährige, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, hat eine glorreiche Zukunft vor sich.

Die Eintracht hatte mit der Verkündung bewusst das Saisonende und das Pokalfinale von Berlin abgewartet. Toppmöller, dessen Vater Klaus vor genau 30 Jahren den Posten als Frankfurts Cheftainer übernommen hatte, soll bei dem ambitionierten Traditionsclub die großen Erfolge aus der kurzen Ära Glasner bestätigen. Der künftige Sportdirektor Timmo Hardung bezeichnete ihn schon vor der Verpflichtung als „super Typ“ und „Weltklasse-Trainer“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.