Interview: Joe Turmes



Differdingen enttäuscht bislang in der BGL Ligue: Der Fusionsverein belegt nach elf Spieltagen mit 16 Punkten nur den siebten Rang. Am Sonntag steht das schwere Gastspiel bei Tabellenführer F91 an. Präsident Fabrizio Bei nimmt Stellung zu den großen Baustellen des Fusionsvereins.

die Nachwehen der vergangenen Saison und des Sommers



Es ist klar, dass die vergangenen Saison uns in mentaler Hinsicht sehr viel Energie gekostet hat ...