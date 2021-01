Die Futsal-Spieler aus Differdingen haben sich in einem Trainingslager auf das 1/16-Finale in der Champions League vorbereitet. Das soll sich am Samstag auszahlen.

Differdinger Futsal-Spieler sind gewappnet

Die Differdinger Futsal-Spieler haben nach dem Weiterkommen in der Champions League gegen London Helvecia Blut geleckt und wollen auch beim tschechischen Meister Chrudim überzeugen. Das 1/16-Finale findet am Samstag ab 19 Uhr statt. Es wurde nichts unversucht gelassen, um sich optimal auf die Begegnung vorzubereiten ...