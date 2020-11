Differdinger Futsal-Märchen

Differdingen hat Historisches im Futsal geschafft. Doch das Team hat Blut geleckt und will auch im Sechzehntelfinale der Champions League überzeugen.

Sie haben gekämpft, sie haben kombiniert und am Ende haben sie gesiegt: Die Futsal-Spieler des FC Déifferdeng 03 haben am Sonntag als erste luxemburgische Mannschaft überhaupt eine Runde auf europäischer Bühne überstanden. Dabei hatte die Austragung der Vorrundenbegegnung in der Champions League gegen London Helvecia lange Zeit auf der Kippe gestanden.

In Luxemburg durfte das Spiel wegen des neuen Corona-Gesetzes nicht über die Bühne gehen ...