Die Differdinger Futsal-Abteilung darf bis zum 31. August dieses Jahres keine Begegnungen bestreiten. Dies entschied des Verbandsgericht nach den Ausschreitungen beim ersten Meisterschaftsfinale.

Differdinger Futsal-Abteilung monatelang gesperrt

Joe TURMES Die Differdinger Futsal-Abteilung darf bis zum 31. August dieses Jahres keine Begegnungen bestreiten. Dies entschied des Verbandsgericht nach den Ausschreitungen beim ersten Meisterschaftsfinale.

Das Verbandsgericht des Fußballverbands hat Differdingen nach den Ausschreitungen beim ersten Finalspiel um die Meisterschaft im Futsal hart bestraft. Der Verein muss rund 2 000 Euro Strafe zahlen. Das Verbandsgericht berücksichtigte unter anderem, dass Gegenstände aufs Spielfeld geflogen und der Zeitnehmer von einem Trommelschlägel getroffen worden war.



Die Futsal-Abteilung von Differdingen darf bis zum 31. August dieses Jahres keine Begegnungen austragen.



Zudem wurden die Spieler Manuel da Rocha (zehn Spiele), Cristiano Guedes (sechs Spiele) und Daniel Oliveira (14 Spiele) aus dem Verkehr gezogen.

Racing könnte zum Meister erklärt werden



Der Racing gewinnt die Begegnung mit 3:0 am grünen Tisch. Der Fußballverband FLF hatte bereits vor dem Urteil des Verbandsgerichts beschlossen, die Futsal-Meisterschaft vorzeitig zu beenden. Die Finalserie sollte eigentlich im Best-of-three-Modus ausgetragen werden. Nun könnte es sein, dass der Racing doch noch vom Verwaltungsrat des Fußballverbands zum Meister erklärt wird. "Wir werden uns damit in unserer Sitzung am Montag befassen", so FLF-Präsident Paul Philipp. "Wir werden dieses Urteil berücksichtigen müssen."