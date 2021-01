Differdingens Futsal-Spieler haben in der Champions League klar verloren. In den Augen von Präsident Filipe Costa fehlte es an mentaler Stärke und Effizienz.

Differdingens Futsal-Traum ist geplatzt

Differdingens Futsal-Spieler haben in der Champions League klar verloren. In den Augen von Präsident Filipe Costa fehlte es an mentaler Stärke und Effizienz.

Sie hatten ein Trainingslager in Portugal absolviert, um bestmöglich auf die Begegnung mit dem tschechischen Meister Chrudim vorbereitet zu sein. Am Ende sollte es aber nicht reichen: Die Differdinger Futsal-Spieler sind nach einer 0:4-Niederlage im 1/16-Finale der Champions League ausgeschieden. „Wir sind gut in die Begegnung gestartet und hätten sogar in Führung gehen können“, betonte Filipe Costa, Präsident der Futsal-Abteilung des FC Déifferdeng 03 ...

