Differdingen will in der Erfolgsspur bleiben

Joe TURMES Differdingen hat den Europapokaleinzug nach einer beeindruckenden Aufholjagd wieder vor Augen. Die Mannschaft von Trainer Paolo Amodio will am 22. Spieltag der BGL Ligue Hostert bezwingen.

In der BGL Ligue sind noch 15 Punkte zu vergeben. Differdingen will am 22. Spieltag in der Erfolgsspur bleiben und eine beeindruckende Aufholjagd mit dem Einzug in den Europapokal krönen.

Differdingen – Hostert

Differdingen ist das Team der Stunde in der BGL Ligue. Das Team reiht unter Neu-Trainer Paolo Amodio Sieg an Sieg. Zwölf Punkte wurden in vier Begegnungen geholt. Nun wartet das Aufeinandertreffen mit Hostert. "Ich werde nicht rotieren, auch wenn innerhalb einer Woche drei Begegnungen anstehen", betont Amodio. "Wir geben weiterhin Vollgas." Der 45-Jährige muss am Sonntag gegen Hostert aller Voraussicht nach auf seinen angeschlagenen Kapitän Jänisch verzichten.



Die Gäste aus Hostert benötigen jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Ihre Ausgangsposition hat sich allerdings nach dem 1:0-Erfolg gegen RM Hamm Benfica am vergangenen Spieltag stark verbessert. Der direkte Abstieg ist in weite Ferne gerückt, auch wenn man weiterhin den Relegationsplatz belegt.



Jeunesse – RM Hamm Benfica

RM Hamm Benfica steht als Zweitletzter mit dem Rücken zur Wand. "Es ist kompliziert", betont Neu-Trainer Pedro Resende, der die Mannschaft erst seit zwei Spielen betreut. Nach Niederlagen gegen Rosport und gegen Hostert hat sich die Situation dramatisch verschlechtert. Resende lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe wegen eines langfristigen Projekts in diesem Verein unterschrieben." Nun steht das Auswärtsspiel bei Rekordmeister Jeunesse an. "Wir müssen unsere bestmögliche Leistung abrufen, um dort zu punkten."

Gegner Jeunesse will in den Europapokal einziehen. Die Chancen stehen gut, da es gut möglich ist, dass auch der vierte Platz zu Auftritten auf europäischer Ebene berechtigt. Neu-Trainer Sébastien Grandjean ist voll des Lobes für seine Schützlinge: "Das Aufgebot ist sehr ausgeglichen und die Stimmung ist gut. Es ist von daher der beste Kader, mit dem ich je arbeiten durfte." Grandjean sieht noch Luft nach oben bei der Handlungsschnelligkeit seiner Spieler.



F91 – Rümelingen

Für Tabellenschlusslicht Rümelingen geht es in erster Linie darum, sich anständig aus der BGL Ligue zu verabschieden. Präsident Gérard Jeitz, der das Team bis zum Saisonende als Trainer betreuen wird, ist optimistisch, dass sein Team gegen F91 eine anständige Leistung an den Tag legen kann. Die 1:3-Niederlage gegen Mondorf am vergangenen Spieltag sei symptomatisch für den bisherigen Saisonverlauf gewesen. "Wir treffen in den ersten Minuten die Latte und danach verschießen wir einen Elfmeter. Der Gegner verwertet dagegen seine Chancen eiskalt", so Jeitz.

Gegner F91 befindet sich auf Titelkurs. Die Düdelinger liegen sechs Punkte vor dem Tabellenzweiten Fola. Diesen Vorsprung dürfte sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller nicht mehr nehmen lassen. "Wir werden in Rümelingen nicht experimentieren", betont der Deutsche. "Auf zwei bis drei Positionen, auf denen wir sehr gute Alternativen zur Verfügung haben, werde ich allerdings wohl Änderungen vornehmen. Diese Spieler müssen dann zeigen, dass ich auf sie setzen kann."

Fola – Rosport



"Das Ziel des Vereins ist es, in den Europapokal einzuziehen", stellt Fola-Trainer Jeff Strasser klar. Viel deutet darauf hin, dass er dieses mit seinem Team erreichen wird. Dann würde sich sein auslaufender Vertrag automatisch um ein Jahr verlängern. Gegen Rosport soll ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gemacht werden. An das Hinspiel haben die Escher beste Erinnerungen. Damals gewannen sie mit 4:1. Die Gäste hoffen, dass sie nach der 0:1-Niederlage gegen Differdingen wieder zu ihrer Torgefährlichkeit finden. Sie müssen allerdings ohne ihren verletzten Kapitän Gaspar auskommen.



Strassen – Niederkorn



Niederkorn droht innerhalb weniger Tage sein Saisonziel, den Einzug in den Europapokal, zu verspielen. Nach dem Aus im Pokal gegen F91 soll nun in der BGL Ligue wieder ein Erfolgserlebnis her. Der FC Progrès hat in den vergangenen vier Spielen in der Meisterschaft lediglich einen Punkt geholt. Trainer Cyril Serredszum will seinem Team keine großen Vorwürfe machen. "Bei den beiden Niederlagen in der Meisterschaft und im Pokal gegen F91 haben wir qualitativ gute Leistungen an den Tag gelegt. Wir haben uns jedoch ungeschickt angestellt und uns fehlte das nötige Quäntchen Glück."

Mit Strassen wartet nun ein direkter Konkurrent im Kampf um die europäischen Tickets. Die Lokalmannschaft kann quasi in Bestbesetzung antreten. Lediglich Mondon fehlt wegen Trainingsrückstands.



Mondorf – Etzella



Arno Bonvini feiert an diesem Sonntag seine Rückkehr auf die Trainerbank. "Mondorf stellt eine Herzensangelegenheit für mich dar. Deshalb habe ich mich einverstanden erklärt, dem Verein bis zum Saisonende zu helfen." Ob der 43-Jährige auch noch in der kommenden Spielzeit in der Verantwortung steht, ist unklar. "Ich habe im August einen Urlaub von knapp drei Wochen geplant. Den will ich auch auf jeden Fall antreten, da ich eine Auszeit brauche." Bonvini will den Verein zum Klassenerhalt führen. Er gibt sich optimistisch. "Die Mannschaft agiert mit viel Leidenschaft und Konzentration im Training."

Mit einem Erfolg im Aufeinandertreffen mit Etzella könnte Mondorf einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Ettelbrücker haben allerdings mit ihrem Finaleinzug in der Coupe de Luxembourg unter Beweis gestellt, dass sie über viel Qualität verfügen.



Programm

Am Samstag:



17.30: Fola – Rosport



Am Sonntag:



16.00: F91 – Rümelingen



16.00: RM Hamm Benfica – Jeunesse



16.00: Mondorf – Etzella



18.30: Strassen – Niederkorn



18.30: Differdingen – Hostert