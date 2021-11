Im Achtelfinale des Fußballpokals kommt es bei den Männern zu drei Erstliga-Duellen. Auch bei den Frauen gibt es ein Spitzenspiel.

Coupe de Luxembourg

Differdingen und Mondorf mit Lospech

Im Achtelfinale des Fußballpokals kommt es bei den Männern zu drei Erstliga-Duellen. Auch bei den Frauen gibt es ein Spitzenspiel.

Am Montag wurde das Achtelfinale der Coupe de Luxembourg ausgelost. In der Runde der letzten 16 Teams kommt es zu drei BGL-Ligue-Duellen (Strassen gegen Titus Petingen, Mondorf gegen F91 und Racing gegen Differdingen).

Niederkorns Pechvogel wird zum Matchwinner Die Progrès-Fußballer ziehen nach Elfmeterschießen gegen Hesperingen ins Pokal-Achtelfinale ein. Ein Neuzugang entscheidet die Partie.

Wenigstens zwei Vertreter der Ehrenpromotion werden ins Viertelfinale einziehen, denn bei den Partien Schifflingen gegen Canach und Käerjeng gegen Weiler stehen sich jeweils zwei Zweitligisten gegenüber. Als Außenseiter starten US Esch (gegen Niederkorn), Bettemburg (gegen Etzella) und Monnerich (gegen Fola) in ihre Duelle.

Im Viertelfinale des Frauenpokals sticht die Partien zwischen dem aktuellen Tabellenführer Racing und dem Dritten, der E. Wormeldingen, hervor.

LW MÄNNER – LOTERIE NATIONALE COUPE DE LUXEMBOURG – ACHTELFINALE Strassen (BGL) – Titus Petingen (BGL) Mondorf (BGL) – F91 (BGL) US Esch (EP) – Niederkorn (BGL) Bettemburg (EP) – Etzella (BGL) Racing (BGL) – Differdingen (BGL) Schifflingen (EP) – Canach (EP) Käerjeng (EP) – Weiler (EP) Monnerich (EP) – Fola (BGL) Spieltermin: 6. April 2022 In Klammern Divisionszugehörigkeit POKAL DER FRAUEN – VIERTELFINALE Fels (2) – Junglinster (1) E. Itzig (1) – Diekirch (1) Racing (1) – E. Wormeldingen (1) Käerjeng (2) – Mamer (1) Spieltermin: 23. März 2022 In Klammern Ligazugehörigkeit

