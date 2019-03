Arno Bonvini ist nicht mehr Trainer des FC Déifferdeng 03. Seine Nachfolge soll bereits am Sonntag geklärt werden.

Differdingen trennt sich von Bonvini

Arno Bonvini ist nicht mehr länger Trainer von Differdingen. Der Verein hat sich in gegenseitigem Einverständnis vom 43-Jährigen getrennt. In 17 Spielen holte er 24 Punkte in der BGL Ligue. Am Freitag verspielte der Fusionsverein eine 3:1-Führung in doppelter Überzahl beim Racing. Im Pokal ist Differdingen bereits ausgeschieden.

Bonvini war erst zu Saisonbeginn aus Mondorf gekommen, um den Umbruch zu vollziehen.

"Wir mussten angesichts der jüngsten Ergebnisse reagieren. Ich will keineswegs Arnos Qualitäten infrage stellen, aber die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Die Spieler müssen nun Verantwortung übernehmen", betonte der Differdinger Präsident Fabrizio Bei.

Die Nachfolge von Bonvini soll am Sonntagnachmittag geklärt werden. Ein Kandidat könnte Dan Santos sein, der bis vor Kurzem Trainer von RM Hamm Benfica war.