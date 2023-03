Nach der Entlassung von Lars Schäfer bei Hostert, muss am selben Tag auch Stéphane Léoni seinen Stuhl bei einem Ligakonkurrenten räumen.

BGL Ligue

Differdingen trennt sich einvernehmlich von seinem Trainer

André KLEIN Nach der Entlassung von Lars Schäfer bei Hostert, muss am selben Tag auch Stéphane Léoni seinen Stuhl bei einem Ligakonkurrenten räumen.

Noch vor zwei Wochen, nach der 4:2-Niederlage des FC Differdingen bei Titus Petingen, sagte Präsident Fabrizio Bei, dass alles und jeder auf dem Prüfstand stehe, obwohl er nach wie vor großes Vertrauen in Trainer Stéphane Léoni habe.

Der Franzose beerbte während der laufenden Spielzeit Pedro Resende auf dem Trainerposten, der im Anschluss an eine 3:1-Pleite bei F91 nach nur neun Spieltagen seinen Stuhl räumen musste. Wesentlich länger sollte die Regentschaft Léonis auch nicht dauern.

Warum in Differdingen jetzt jeder auf dem Prüfstand steht Zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt und weit von den selbst gesteckten Zielen entfernt. Beim Fusionsverein rumort es derzeit gewaltig.

Nur zehn Spieltage und einen völlig verpatzten Start in die Rückrunde mit drei Niederlagen aus vier Spielen später ist das Kapitel Léoni bei Differdingen auch schon wieder Geschichte.

Die späte 3:2-Niederlage am Samstag bei der Escher Fola zwang die Vereinsführung zum Handeln. Am Ende kam es zu einer Trennung im gegenseitigen Einverständnis vom Zehn-Spieltage-Trainer. Bis ein neuer Coach gefunden ist, wird Helder Dias, der bereits Jugendtrainer in Differdingen war, die Aufgaben Léonis auf Interimsbasis übernehmen.

Nach 19 Spieltagen steht der amtierende Vizemeister mit 24 Punkten auf Platz acht der Tabelle und hinkt laut Präsident Bei den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

