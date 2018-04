Nach drei sieglosen Spielen hat sich Differdingen von Trainer Pascal Carzaniga getrennt. Dan Theis wurde am Montagabend als neuer Coach vorgestellt.

Differdingen: Theis ersetzt Carzaniga

(jan/jot) - Die Negativserie beim FC Differdingen hat Konsequenzen für den Trainer. Wie der Club am Montag mitteilte, ist Pascal Carzaniga ab sofort nicht mehr für die Mannschaft zuständig. Der 46-Jährige hatte Differdingen zu Beginn der Saison 2016/17 übernommen. Auch Co-Trainer David Zitelli muss gehen. Am Montagabend haben die Differdinger Dan Theis als Nachfolger präsentiert.



Nachdem Differdingen nach der Winterpause den dritten Platz in der BGL Ligue erreicht hatte, rutschte der Club nach einem 1:2 gegen Niederkorn, einem 1:1 gegen Racing und dem 0:2 gegen Fola am Sonntag wieder bis auf Rang fünf ab. Den europäischen Wettbewerb kann das Team wohl nur noch mit dem Gewinn der Coupe de Luxembourg erreichen.

Präsident Bei bedankt sich



"In der vergangenen Saison haben wir mit Pascal Carzaniga 65 Punkte geholt. So ist leider der Fußball. Wir gehen im Guten auseinander und bedanken uns bei Caza für die geleistete Arbeit", betonte Präsident Fabrizio Bei. "Der Vorstand und ich sind der Überzeugung, dass das Team neuen Elan braucht. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins, dass wir einen Trainer entlassen. Nun stehen die Spieler in der Verantwortung."



Theis wird bereits zum dritten Mal der Differdinger Coach. Zuletzt stand der 50-Jährige in der vergangenen Saison bei Käerjéng in der Verantwortung. Er verließ den Club nach dem Abstieg in die Ehrenpromotion. Assistiert wird er von Co-Trainer Fernand Braun sowie Arny Kirsch und Pascal Bürger.