Am 16. Spieltag gibt es keine Überraschungen. Alle Kellerkinder verlieren, oben bleibt es spannend. Eine Partie wurde abgebrochen.

Sport 2 Min.

BGL Ligue

Differdingen siegt souverän, Strassen nur Remis

André KLEIN Am 16. Spieltag gibt es keine Überraschungen. Alle Kellerkinder verlieren, oben bleibt es spannend. Eine Partie wurde abgebrochen.

Am Sonntag standen sieben Begegnungen des 16. Spieltags der BGL Ligue auf dem Programm.

Während die vier letzten Teams der Tabelle (Wiltz, Ettelbrück, Rodange und Hamm) allesamt ihre Spiele mit einem Tor Unterschied verloren, war Strassen die einzige Mannschaft aus der Spitzengruppe, die nicht siegte, sondern lediglich Remis spielte.

Den souveränsten Auftritt des Tages legte Differdingen hin, das Rosport zu Hause mit 4:0 abfertigte. Durch Tore in der 42.' und 87.' konnte sich Andreas Buch gleich doppelt in die Torschützenliste eintragen. Moise Sakava 67.' und Maxime de Taddeo 90.+4' steuerten die beiden anderen Treffer bei.

Differdingen feiert den Treffer zur 1:0-Führung. Foto: Christian Kemp





Niederkorn dank spätem Treffer neuer Tabellenführer Das Titelrennen bleibt auch nach dem Rückrundenauftakt der BGL Ligue völlig offen. F91 verliert zu Hause gegen den FC Progrès.

Trotz Führung durch Gauthier Bernardelli 59.' reichte es für Strassen im Auswärtsspiel bei Mondorf nur zu einem 1:1-Unentschieden. Smail Morabit gelang in der 70.' der Ausgleich. Strassen verpasst so den Sprung auf Platz zwei und hat drei Punkte Rückstand auf Progrès, das am Samstag auswärts 2:1 gegen F91 siegte.

Racing gewann zu Hause 2:1 gegen Rodange und hält Anschluss an die vorderen Ränge. Bereits in der 1.' erzielte Karim Rossi die Führung für die Hauptstädter und erhöhte in der 64.' dann noch auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Rodange in der Nachspielzeit war nurmehr Ergebniskosmetik. Racing ist jetzt Fünfter, Rodange bleibt Vorletzter.

Durch einen 3:2-Auswärtsieg in Ettelbrück zieht Fola nach Punkten mit Strassen gleich und beißt sich in der Spitzengruppe fest. Folas Thibault Jacquel brachte seine Mannschaft in der 8.' per Elfmeter in Führung, ehe Teo Herr 15.' und Fajton Celani 28.' die Begegnung zwischenzeitlich zu Gunsten Ettelbrücks drehten. Mit seinem zweiten Treffer glich Jaquel in der 33.' aus, bevor Idir Boutrif noch vor der Pause in der 41.' das Siegtor für Fola erzielte.

Wichtige Punkte

Etwas Luft im Abstiegskampf konnte sich Hoster mit einem knappen 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Hamm verschaffen. Torschütze des Tages war Guillaume Trani in der 55.'. Hostert steht jetzt mit 23 Punkten auf Platz zehn.

Maxime Deruffe erzielte das Tor des Tages für Jeunesse. Foto : Stéphane Guillaume

Auch bei Jeunesse entspannt sich die tabellarische Situation. Gegen Wiltz, das von der 55.' an in Unterzahl agierte, reichte ein Treffer von Maxime Deruffe (56.'). Wiltz bleibt somit in der roten Zone der Tabelle (13.), Jeunesse springt auf Platz acht.

Das Spiel zwischen Titus Petingen und Hesperingen musste wegen schlechter Wetterverhältnisse beim Stand von 0:0 abgebrochen werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.