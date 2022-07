Im Rückspiel der ersten Runde zur Conference League kam sowohl für Differdingen als auch für Fola das Aus.

Zwei Luxemburger Teams scheitern im Europapokal

Nach einem 1:1 vergangene Woche bei Olimpija Ljubljana hatte Differdingen durchaus realistische Chancen auf das Erreichen der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League. Und bis zur 80.' Minute sah es am Donnerstag im Rückspiel vor rund 2.000 Zuschauern für den Vertreter aus Luxemburg auch tatsächlich nicht schlecht aus.

Juan Bedouret hatte die Hausherren schon in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung gebracht, doch der Kopfballtreffer des Argentiniers sollte letztendlich nicht ausreichen.

Denn die vom ehemaligen spanischen Nationalspieler Albert Riera trainierten Gäste fanden in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. Ein weiterer Argentinier trug sich in die Torschützenliste ein: Augustin Doffo glich in der 80.' für das ausschließlich aus Profispielern bestehende Team aus Slowenien aus.

Differdingen schwächte sich anschließend selber als Neuzugang Moussa Maazou nach einem Tackling in der 84.' frühzeitig in die Kabine musste. Der Angreifer war erst knapp drei Minuten vorher eingewechselt worden.

Das Duell wurde schließlich in der Verlängerung entschieden, als Goran Milovic in der 112.' den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg für Olimpija Ljubljana erzielte.

Eine knappe Stunde nach dem Ausscheiden der Differdinger endete auch das Europapokal-Abenteuer von Fola. Gegen den dann doch sehr bescheidenen Gegner von Tre Fiori aus San Marino musste sich die Mannschaft von Neu-Trainer Miguel Correia auswärts mit 1:3 geschlagen geben. Der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 von Bruno Correia (37.') war unter dem Strich zu wenig.



Bereits das Hinspiel hatte der älteste Luxemburger Fußballverein vergangene Woche überraschend mit 0:1 verloren.

Am Dienstag hatte sich F91 Düdelingen in der ersten Runde der Champions-Leaghue-Qualifikation gegen Tirana behauptet.

Kommende Woche greift Racing als Pokalsieger in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League ins Geschehen ein. Die Hauptstädter bekommen es mit den Serben vom FC Cukaricki tun tun.

