Am Donnerstag wurden bei FLF-Sponsor Volkswagen die Viertelfinalbegegnungen in der Coupe de Luxembourg ausgelost. Titelfavorit Differdingen trifft auf Grevenmacher.

Differdingen misst sich mit Grevenmacher

Im Pokalviertelfinale stehen zwei Aufeinandertreffen zwischen Erstligisten an.

(jot) - Am Donnerstag wurden bei FLF-Sponsor Volkswagen die Viertelfinalbegegnungen in der Coupe de Luxembourg ausgelost. F91, Fola, Jeunesse und Niederkorn sind bekanntlich nicht mehr im Rennen, sodass Differdingen nun Titelfavorit ist. Malouda und Co. müssen bei Grevenmacher aus der Ehrenpromotion antreten. Es kommt zu zwei BGL-Ligue-Duellen: Titus Petingen empfängt Racing, während Hostert als klarer Favorit in das Aufeinandertreffen mit US Esch geht.

Rodange aus der BGL Ligue tritt bei Wiltz aus der Ehrenpromotion an.



Die Paarungen



Grevenmacher (EP) - Differdingen (BGL)



Titus Petingen (BGL) - Racing (BGL)



Hostert (BGL) - US Esch (BGL)



Wiltz (EP) - Rodange (BGL)



Die Spiele werden am 18. April ausgetragen.