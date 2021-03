Die Fußballer aus Differdingen können es doch noch: In der BGL Ligue siegt der Favorit in Ettelbrück. Viele Tore fielen in Hostert.

Differdingen landet Befreiungsschlag in der BGL Ligue

In der BGL Ligue wird auch während der Länderspielperiode um Punkte gekämpft. Am Sonntag standen zwei Begegnungen des 18. Spieltags an. Auch am Samstag wurde auf zwei Spielfeldern um Punkte gekämpft. Die restlichen vier Spiele werden am 14. April ausgetragen.



Im Fokus stand am Sonntag das Gastspiel des FC Differdingen in Ettelbrück. Nach nur sieben Punkten aus acht Begegnungen und der Trennung von Trainer Paolo Amodio durfte man gespannt sein, ob der Tabellenvierte eine Reaktion zeigen würde. Das war der Fall. Interimstrainer Jean-Philippe Caillet und Pascal Burger schienen die Differdinger gut eingestellt zu haben.

Später Ausgleich in der Nachspielzeit

Gegen Etzella waren die Gäste das klar bessere Team. Mit 3:0 setzten sich Kapitän Franzoni und Co. durch. Ein Kopfball von Torjäger Buch brachte die Führung in der ersten Halbzeit. Gobitaka erhöhte ebenfalls mit dem Kopf auf 2:0. Sakava stellte das Schussresultat her.

Im zweiten Spiel des Sonntags fielen gleich sechs Tore: Hostert und Rodange trennten sich in einer animierten Begegnung mit 3:3. Der Spielverlauf in den letzten 15 Minuten hatte es in sich: Bis zur 79.' lagen die in Überzahl spielenden Gäste aus Rodange mit 2:1 in Führung. Dann glich Steiner aus. Tibor sorgte fünf Minuten später gar für die Führung von Hostert.

Doch Rodange kämpfte, drückte und wurde in der Nachspielzeit doch noch mit dem Tor zum 3:3-Ausgleich belohnt.





