Am 20. Spieltag der BGL Ligue hat sich die Escher Fola mit 2:0 in Differdingen durchgesetzt. Das Team von Trainer Pascal Carzaniga wartet nun in der Liga seit drei Spielen auf einen Sieg.

Differdingen kassiert Heimniederlage gegen Fola

Bob Hemmen Fola hat das Spitzenspiel des 20. Spieltags in Differdingen gewonnen. Seydi und Klapp trafen beim 2:0-Auswärtssieg.

Vor heimischer Kulisse wollte Differdingen unbedingt gegen Fola gewinnen, um den Anschluss auf die Europacupplätze nicht zu verlieren. Die Schützlinge von Pascal Carzaniga machten zwar zwischendurch Druck, am Ende mussten sie sich dennoch mit 0:2 geschlagen geben.

In der 42.' erzielte der Escher Seydi den ersten Treffer des Spiels, als er den Ball nach einer Flanke Laterzas ins gegnerische Tor beförderte. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe. Differdingen hatte zwar mehr Chancen, Fola allerdings die besseren. Nach 89 Minuten durften die Gäste dann ein weiteres Mal jubeln, weil Klapp für die Entscheidung sorgte.

Der Vizemeister der vergangenen Saison hat damit bereits vier Punkte Rückstand auf Fola und Rang drei.

Am Samstag hatte sich Strassen mit 1:0 bei der US Esch durchgesetzt.