Im Videokommentar gehen die beiden LW-Redakteure Bob Hemmen und Joe Turmes auf die Krise in Differdingen ein. Turmes ist der Auffassung, dass es dem Differdinger Aufgebot an Breite fehlt.

Differdingen hat in den vergangenen fünf Spielen in der BGL Ligue lediglich einen Punkt geholt. "Differdingen kann Ausfälle nicht kompensieren", betont LW-Redakteur Joe Turmes im Videokommentar. Hemmen betonte in Bezug auf den 2:1-Erfolg von F91 bei Mondorf, dass "man auch Glück braucht, um Meister zu werden". Aber auch die Ausschreitungen in Ettelbrück wurden thematisiert.