Sechs Monate lang konnte der FC Differdingen seine Heimspiele nicht im Stade municipal in Oberkorn austragen. Nun kehrt das Team zurück.

Fußball

Differdingen darf endlich zurück ins eigene Stadion

Bob HEMMEN Sechs Monate lang konnte der FC Differdingen seine Heimspiele nicht im Stade municipal in Oberkorn austragen. Nun kehrt das Team zurück.

Differdingen kann das Stade Jos Haupert verlassen. Nachdem der Fußball-Erstligist seine Heimspiele aufgrund von Arbeiten im eigenen Stadion seit April in Niederkorn austragen musste, findet nun erstmals wieder ein Heimspiel in Oberkorn statt.

Dylan Lempereur und die Differdinger trugen ihre Heimspiele zuletzt in Niederkorn aus. Foto: Ben Majerus

Titelaspirant F91 ist am Sonntag (16 Uhr) im Stade municipal zu Gast. Wie die Differdinger mitteilten, wurden 600 Einladungen an die Lizenzierten des Clubs verschickt. Die Mannschaft von Trainer Pedro Resende belegt derzeit Platz fünf in der BGL Ligue.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.