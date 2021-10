Düdelingen wird am neunten Spieltag der BGL Ligue von Differdingen überrascht, Hesperingen muss sich mit einem Punkt begnügen.

BGL Ligue

Differdingen ärgert Tabellenführer F91

Am Sonntag waren die Fußball-Erstligisten nach der Länderspielpause wieder im Einsatz. Tabellenführer F91 musste sich am neunten Spieltag in Differdingen mit 2:3 geschlagen geben. Düdelingens ehemaliger Angreifer Bertino Cabral traf doppelt. Für F91 war es die erste Saisonniederlage.

In Hesperingen traf der FC Swift auf Niederkorn. Die Gastgeber führten bis kurz vor dem Schlusspfiff, bevor Conrad Azong zum 1:1-Endstand traf.

Clément Couturier und der FC Swift bringen die Führung nicht über die Zeit. Foto: Yann Hellers

Racing kämpfte sich bei der Union Titus Petingen zwar immer wieder zurück ins Spiel, verlor letztlich aber mit 2:4. Fola setzte sich gegen RM Hamm Benfica nur knapp mit 2:1 durch. Jeunesse enttäuschte in Ettelbrück und verlor mit 1:2.

Rosport behauptete sich deutlich mit 5:1 gegen Wiltz. Jordy Soladio erzielte dabei vier Treffer.

Strassen ließ Rodange beim 4:1-Heimsieg keine Chance. Auch Hostert feierte einen deutlichen Sieg. In Mondorf triumphierte das Team von Trainer Henri Bossi mit 3:0.





