Differdange en embuscade pour retrouver l'Europe

Cinquième du classement avant la reprise, le FC Differdange 03 conduit par Arno Bonvini espère grappiller une place au classement pour retrouver la Coupe d'Europe.

Sortis prématurément de la Coupe de Luxembourg, les Differdangeois n'ont plus que le championnat pour être européens en fin de saison. Ils ont en ligne la quatrième place qui pourrait être qualificative à condition que Dudelange ou le Progrès s'impose en finale.

Pour atteindre son objectif, le FCD03, qui accueillera les quatre premiers lors de la phase retour, devra confirmer son efficacité défensive et se montrer plus réaliste devant le but.



Le président Fabrizio Bei préface la seconde partie de saison dans le Luxemburger Wort de ce lundi 18 février et dresse les perspectives pour les prochains mois ...