Die FLGym-Junioren treten bei der EM in München erstmals als Mannschaft auf. Der Wettkampf in der Olympiahalle wird fast zum Heimspiel.

European Championships

Dieses Turnteam wird von allen Seiten gelobt

„Man sieht, dass in dem kleinen Land etwas entsteht. Vielleicht sehen wir in Zukunft auf der großen Bühne noch mehr von den Turnern aus Luxemburg.“ Als diese Sätze des Hallensprechers durch die Lautsprecher schallen, brandet großer Jubel in der Münchner Olympiahalle auf. Bei den European Championships haben die Athleten aus dem Großherzogtum eine sportliche Überraschung zwar verpasst, aber mit ihrer Teamleistung einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Quentin Brandenburger (18 Jahre), Mathis Kayser (16), Ronan Foley (16) und Joy Palermo (15) landeten in der Teamwertung der Junioren am Freitagmittag auf Rang 23. Bester Einzel-Mehrkämpfer wurde Brandenburger als 43., der sich bei seinem letzten Wettkampf in der Nachwuchskategorie aber nicht so richtig freuen konnte. „Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft“, spielt der Turner vor allem auf seine beiden Fehler am Reck und am Boden an. „So etwas passiert mir normalerweise nicht.“

Ronan Foley bereitet sich auf seine Barrenübung vor. Foto: Christian Kemp

Die Erfahrung dieser EM in München will der 18-Jährige dennoch nicht missen. Denn während er in der Vergangenheit bei den wichtigen Wettkämpfen oftmals auf sich alleine gestellt war, hatte er nun eine Mannschaft um sich herum. „Das war mega. Gar nicht, wie ich es sonst gewohnt bin“, schwärmt Brandenburger.

Mit der Mannschaft ist der Stress mehr verteilt. Jeder hat Vertrauen in den anderen. Ronan Foley

Dabei ging es dem Luxemburger nicht nur um den Wettkampf selbst, sondern auch um das Rundherum. „Zu viert in einem Raum sein, zu viert trainieren, zu viert essen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber es ist einfach ganz anders.“

Auch der besagte Hallensprecher erwähnte, dass es beeindruckend sei, wenn Nationen wie das Großherzogtum, die auf nationaler Ebene mit beschränkten Mitteln arbeiten müssen, mit einer ganzen Mannschaft zu einer EM anreisen können. „Im Team ist es tausendmal cooler“, brachte es auch Foley auf den Punkt. „Mit der Mannschaft ist der Stress mehr verteilt. Man weiß, dass man sich zusammen auf diesen Moment vorbereitet hat. Jeder hat Vertrauen in den anderen, das ist definitiv eine bessere Erfahrung.“

Joy Palermo ist ein wichtiger Teil des Teams. Foto: Christian Kemp

Auch während des Wettkampfs war dieser Zusammenhalt spürbar. Wenn der eine Turner an der Reihe war, feuerten alle anderen an. Nach der Übung gab es Applaus und Schulterklopfer. Nicht wie bei den Frauen, bei denen Céleste Mordenti am Donnerstag vor einer Woche als einzige Luxemburgerin in einem Gemischte-Nationen-Team turnen musste, konnten die FLGym-Junioren geschlossen auftreten.

Misslungene Landung

Einen besonderen Schub fürs Selbstvertrauen brachte auch die Kulisse. Denn in Abwesenheit der deutschen Riege, die bereits am Morgen an der Reihe gewesen war, sorgten die Fans aus Luxemburg für die beste Stimmung. Schon beim Einlauf wurden Brandenburger, Kayser, Foley und Palermo frenetisch bejubelt.

„Es war meine erste Europameisterschaft“, erklärt Kayser, der sich am Sprung leichte Hoffnungen aufs Finale ausgerechnet hatte, dem jedoch beim ersten Versuch die Landung misslang. „Man hat wirklich gemerkt, dass es anders war. Wir wurden von allen Seiten gelobt. Das hat extrem motiviert, aber auch ein bisschen Stress aufgebaut“, verrät der 16-Jährige. „Ich habe versucht, das ein bisschen auszublenden und nach vorne zu schauen.“

Quentin Brandenburger schwebt über dem Reck. Foto: Christian Kemp

Das muss auch Quentin Brandenburger jetzt tun. Gegen Ende des Jahres wird er Bundesliga in Deutschland (Hanauerland) und Top Douze in Frankreich (Franconville) turnen. „Es geht darum, in den Seniorenbereich reinzukommen und mich an die Atmosphäre zu gewöhnen.“

Bewerben musste sich der 18-Jährige nicht. Die Trainer der beiden Clubs entschieden sich nach Ansicht der Resultate dazu, bei Brandenburger anzufragen. „Das ist eine schöne Bestätigung für meine Leistungen“, sagt er.

Die Eindrücke seines letzten Juniorenturniers nimmt er mit nach Hause. „Es war super, dass die EM relativ nah an Luxemburg stattfand. Dadurch konnten viele Zuschauer kommen“, erklärt er. Dass die ganze Familie zu Unterstützung dabei ist, darauf kann sich Brandenburger ohnehin verlassen – vermutlich auch in Zukunft bei den Erwachsenen.

