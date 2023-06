Radsport, Springreiten und Laufen stehen unter anderem an diesem verlängerten Wochenende des Nationalfeiertags im Mittelpunkt.

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen in den kommenden Tagen voll auf ihre Kosten. Diese Höhepunkte stehen auf dem Programm.



Landesmeisterschaft im Radsport in Berburg

Am Sonntag werden in Berburg die Landesmeister bei den Straßenrennen gekürt. Bei den Männern (Start um 14 Uhr) starten die Profis Bob Jungels, Kevin Geniets und Alex Kirsch in der Favoritenrolle, während bei den Frauen (Start: 10.05 Uhr) Christine Majerus, Nina Berton und Marie Schreiber oben auf dem Podium landen wollen.

Réiser Päerdsdeeg im Springreiten

Auf dem Herrschesfeld finden die 30. Réiser Päerdsdeeg statt. Bei dieser hochbesetzten Jubiläumsausgabe will auch der Luxemburger Victor Bettendorf für Furore sorgen.

Widdebierglaf zieht wieder eine Reihe Läufer an

Am Samstag geht ab 18 Uhr in Mensdorf die 22. Auflage des Widdebierglaf über die Bühne. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich für das Rennen über 10 km resp. 5 km einzuschreiben.

Zwei Länderspiele im Cricket

Die Luxemburger Cricket-Nationalmannschaft bestreitet am Wochenende zwei Länderspiele gegen die Schweiz. Die beiden Begegnungen werden am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr in Walferdingen ausgetragen.

