Fußball-EM-Qualifikation, Ironman und Radrennen stehen unter anderem am Samstag und Sonntag im Mittelpunkt.

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. In den kommenden Tagen finden einige Höhepunkte statt.

Holtz-Team peilt den ersten Dreier an

Im Heimspiel gegen Liechtenstein am Samstag um 15 Uhr im ausverkauften Stade de Luxembourg startet die FLF-Auswahl als klarer Favorit und will den ersten dreifachen Punktgewinn in dieser EM-Qualifikation einfahren. Die Mannschaft war mit einem Zähler aus den beiden Begegnungen im März gegen die Slowakei und Portugal gestartet. Es wäre auch der erste Sieg gegen das Team aus dem Fürstentum. In den bisherigen vier Partien gab es ein Unentschieden und drei Niederlagen für Luxemburg.

Zehnte Ausgabe des Ironman 70.3 in Remich

In Remich kommt es zur Jubiläumsausgabe des einzigen Ironman auf luxemburgischem Boden. Wie in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal über 2.700 Athleten an den Start gehen. Der Startschuss für das Eliterennen erfolgt am Sonntag um 8.45 Uhr mit dem Schwimmwettbewerb.

Radrennen in Useldingen und Bartringen

Loïc Bettendorff fuhr im vergangenen Jahr beim Grand Prix Kropemann in Useldingen als Erster über die Ziellinie. Foto: Serge Waldbillig

Gleich zwei Radveranstaltungen stehen an diesem Wochenende in Luxemburg auf dem Programm, die als letzte Formüberprüfung für die Landesmeisterschaften in der kommenden Woche dienen.

In Useldingen geht am Samstag der Grand Prix Kropemann über die Bühne. Das Rennen der Elite startet um 15 Uhr und geht über 117,8 km. Am Sonntag steht das Radfestival in Bartringen an. Hier beginnt das 93,5 km lange Eliterennen um 16 Uhr.

