Fußball-Länderspiel, Rhythmische Sportgymnastik, Jugendfußball und Leichtathletik stehen unter anderem an diesem Wochenende im Mittelpunkt.

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. In den kommenden Tagen finden einige Höhepunkte statt.

FLF-Auswahl testet gegen Malta

Am Freitag (20.15 Uhr im Stade de Luxembourg) bestreitet die Luxemburger Nationalmannschaft ein Testländerspiel gegen Malta. Aufgrund von einigen Ausfällen muss Luc Holtz bei dieser Partie, die als Vorbereitung auf die beiden kommenden EM-Qualifikationsbegegnungen gegen Liechtenstein und Bosnien-Herzegowina dient, experimentieren.



Ralph Schon könnte gegen Malta das Luxemburger Tor hüten. Foto: Ben Majerus

Landesmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik

Dieses Wochenende finden die nationalen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Die Veranstaltung wird in der Sporthalle in Frisingen über die Bühne gehen.

Hochbesetztes Jugendturnier in Wormeldingen

Am Samstag organisiert der FC Koeppchen ab 10 Uhr die diesjährige Ausgabe des Youth-Cups für U9-Mannschaften. Bei diesem Turnier sind neben einigen einheimischen Clubs mit Benfica, FC Brügge, FC Metz und dem 1. FC Kaiserslautern auch bekannte ausländische Vereine mit am Start.

Berdorfer Laf am Samstag

Zum 14. Mal geht am Samstag der Berdorfer Laf über die Bühne. Start des Rennens, das über 6 und 13 km geht, ist um 17 Uhr. Zudem werden noch einige Kinderläufe über 400, 800 und 1.200 m angeboten.

