Das Pokal-Endspiel der Frauen, der nationale Fußballtag und der Schleck Gran Fondo stehen im Mittelpunkt.

Tipps aus der Redaktion

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Daniel KOLBUSCH Das Pokal-Endspiel der Frauen, der nationale Fußballtag und der Schleck Gran Fondo stehen im Mittelpunkt.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.



Racing gegen Mamer klar favorisiert

Im Pokal-Endspiel im Frauenfußball stehen sich am Samstag um 18 Uhr in Bettemburg Meister Racing und Vizemeister Mamer gegenüber. Das Team des hauptstädtischen Fusionsvereins startet als klarer Favorit in dieses Duell und will die Saison mit dem Doublé abschließen.

Nationaler Fußballtag zieht viele junge Kicker an

Am Sonntag sind bei der 34. Ausgabe des nationalen Fußballtags in den Ettelbrücker Deichwiesen 286 Mannschaften eingeschrieben. Insgesamt werden die cirka 2.500 Spieler in sechs Kategorien (Bambinis, Pupilles, Poussins, Minimes, Jeunes Filles und Fillettes) antreten.

Mehr Informationen

Schleck Gran Fondo am Samstag in Mondorf

3.000 Fahrer sind für den diesjährigen Schleck Gran Fondo in Mondorf eingeschrieben. Foto: Serge Waldbillig

3.000 Fahrer aus 35 Ländern sind für die sechste Ausgabe des Schleck Gran Fondo am Samstag in Mondorf eingeschrieben, wo es eine Strecke über 86 oder 155 km befahren wird. Neben den Lokal-Matadoren Andy und Fränk Schleck sind von den bekannten einheimischen Fahrern auch Ben Gastauer, Jempy Drucker und Laurent Didier mit am Start.

Mehr Informationen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.