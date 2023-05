In den kommenden Tagen werden nicht nur auf den Fußballplätzen reichlich Zuschauer erwartet.

Tipps für das Pfingstwochenende

Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Daniel KOLBUSCH In den kommenden Tagen werden nicht nur auf den Fußballplätzen reichlich Zuschauer erwartet.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Neben dem Pokalendspiel und den verschiedenen Barragespielen steht auch das Small-Countries-Turnier der Volleyballfrauen in der Coque auf dem Programm.



Gelingt Mersch eine weitere Überraschung?

Einen großen Publikumszuspruch erfährt das Endspiel der Coupe de Luxembourg im Fußball zwischen Differdingen und Außenseiter Mersch. Bereits 7.500 Tickets wurden für die Partie am Freitag um 20 Uhr im Stade de Luxembourg verkauft.

Kann sich Differdingen seinen fünften Pokaltitel in der Vereinsgeschichte sichern oder gelingt BGL-Ligue-Aufsteiger Mersch die große Überraschung? Einem Fußballfest steht nichts im Wege.

Spannung pur bei den Barragespielen

Viele Zuschauer dürften auch zu den nächsten Barragespielen kommen. Nachdem sich Fola den Klassenerhalt mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Canach sichern konnte, will Käerjeng am Samstag (19 Uhr in Niederkorn) gegen Bettemburg gewinnen. Des Weiteren können am Sonntag Junglinster (16 Uhr in Hostert gegen Beggen) und Luxembourg City (19 Uhr in Berburg gegen Wormeldingen) ihren Platz in der Ehrenpromotion verteidigen.

Auf Käerjeng-Keeper Joe Frising und seine Vorderleute wird es am Samstag ankommen. Foto: Christian Kemp

Small-Countries-Turnier der Volleyballfrauen

Von Freitag bis Sonntag kommt es im Gymnase der Coque zum Small-Countries-Turnier der Volleyballfrauen. Luxemburg trifft am Freitag um 15 Uhr auf Malta und um 20 Uhr auf Irland. Die Endspiele finden am Sonntag (12.30: Spiel um Platz fünf, 15.00: Spiel um Platz drei, 17.30: Finale) statt.

